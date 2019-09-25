Ущерб АПК РФ от ЧС в 2019 году может составить 11 млрд рублей

Москва, 25 сентября. Ущерб агропромышленному комплексу (АПК) России в связи с чрезвычайными ситуациями может составить в 2019 году 11 миллиардов рублей. Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Свои коррективы в работу аграриев, к сожалению, вносит погода. На сегодня режим ЧС объявлен в 18 регионах. По нашей оценке, площадь гибели сельхозкультур превышает один миллион гектар. Сумма ущерба может составить порядка 11 миллиардов рублей», — заявил Патрушев.

Для Забайкальского края и Иркутской области по указу президента из резервного фонда правительства выделена компенсация, напомнил он.

«Мы в полном объеме направили средства в регионы и контролируем доведение буквально каждого рубля до пострадавших. На сегодняшний день доведение составило более 98%», — отметил министр.

Ущерб сельскому хозяйству в четырех субъектах Дальневосточного федерального округа — Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Приморье — предварительно оценивается в пять миллиардов рублей, добавил Патрушев.

«Президент на недавнем совещании поставил задачу оказать максимальную поддержку, в том числе в области сельского хозяйства. После всех необходимых процедур мы оперативно и качественно организуем работу по доведению средств», — указал он.

Компенсация ущерба другим субъектам будет выделяться в соответствии с действующими правилами, уточнил министр.