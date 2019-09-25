Синоптики предупредили россиян о температурных аномалиях с октября по март

Москва, 25 сентября. С октября текущего года по март следующего в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что с октября по март на Севере, в Европейской и Азиатской частях России будет наблюдаться аномально теплая погода. При этом жителей южных регионов страны синоптики предупредили об аномальных холодах.

Более подробный прогноз на этот период Гидрометцентр планирует выпустить 30 сентября, передает ТАСС.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что теплая погода может вернуться в столичный регион в октябре.