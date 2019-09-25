Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки сельхозпродукции в Венесуэлу

Москва, 25 сентября . Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской продукции сельскохозяйственного назначения в Венесуэлу. Об этом глава государства заявил во время встречи с главой латиноамериканской страны Николасом Мадуро.

Российский лидер обратил внимание на то, что Каракас оказался в сложной ситуации из-за внешнего давления.

«Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия, как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, глава РФ добавил, что Москва в ближайшее время намерена отправить в Каракас 1,5 млн доз вакцины от гриппа и могла бы поставлять на регулярной основе до 5 млн доз.

Российско-венесуэльские отношения «развиваются поступательно», а в течение последних месяцев товарооборот между странами увеличился на 10%, подытожил Путин.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп предлагал своим помощникам в администрации обсудить введение морской блокады Венесуэлы. Он выступал с предложением разместить корабли ВМФ США вдоль венесуэльских берегов, чтобы заблокировать доставку товаров в страну. Однако Пентагон не вдохновился такой идеей, поскольку она совершенно «непрактична и нецелесообразна».

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе со Штатами заявили о признании Гуайдо. РФ, КНР и Турция поддержали Мадуро как единственного легитимного президента.

Западные ангажированные СМИ всеми силами пытались исказить истинное положение дел в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской авиационной компании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Однако позднее все эти фейковые новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а также теми СМИ, которые их публиковали.