Лоза призвал поклонников насладиться его фото в трусах

Москва, 25 сентября. Российский певец и композитор Юрий Лоза в свои 65 лет не постеснялся опубликовать откровенное пляжное фото в своем Facebook. При этом он признался, что из соображений цензуры выбрал самый безобидный снимок.

«Понимаю, что кому-то и оно покажется чересчур откровенным, но скрывать его выше моих сил. Наслаждайтесь», — написал Лоза в описании к фотографии.

На ней он позирует на пляже в одних трусах. Артист принял томную позу и, запрокинув голову, подставил лицо солнцу. Подписчики певца обрадовались публикации. При этом многие высказали мнение, что Лоза кокетничает, и его физическая форма для 65 лет просто отличная.

«Кокетничаете — вы в прекрасной форме, и кудри вразлет», «Красивый на фоне синего моря», — написали ему в комментариях.

Были и те, кто даже сравнил Лозу со скандальной балериной Анастасией Волочковой, неустанно публикующей свои «шпагаты» в Instagram.

«Супер! Волочкова нервно курит в сторонке!))» — похвалил композитора Сергей Ковязин.

Отметим, что, как правило, Лоза привлекает внимание не своими фотографиями, а громкими критическими замечаниями в адрес других звезд российской и зарубежной эстрады. Так, 15 сентября он обрушился на певицу Монеточку и американскую исполнительницу Билли Айлиш. А вот свои песни композитор всегда ценит очень высоко. Он даже предрек разорение Филиппу Киркорову в случае попадания его композиций в теле- и радиоэфиры.

Под раздачу Лозы попал даже первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Артист сравнил его с британской группой The Beatles, заявив, что тот «ничего не делал», напоминает Infox.ru. А исполнение американской группой Metallika песни «Группа крови» в московских лужниках Лоза назвал «неуважением к публике» и «кабацким подходом», сообщал ранее Пятый канал.