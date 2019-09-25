Пшеницу первого класса собрали в России впервые за семь лет

Москва, 25 сентября. Российские агропромышленники впервые с 2012 года собрали урожай пшеницы первого класса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Государственной думе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным Минсельхоза, в штатном режиме во время уборочных работ в России собрано более 105 миллионов тонн зерна.

«Помимо того, что мы нарастили объемы, мы собрали урожай очень высокого качества», — заявил Патрушев.

Ранее министр сельского хозяйства РФ рассказал, что уборочная кампания в России проходит штатно, урожай позволит обеспечить как внутреннее потребление, так и реализовать экспортные планы.