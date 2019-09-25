Запад толкает Украину к диалогу с Россией

К диалогу с Москвой украинское руководство подталкивает Запад. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Встреча Зеленского с Лавровым

На приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, прошел краткий контакт главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Нью-Йорке.

По словам источника, «разговор был вполне деловой».

Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Его выступление намечено на 27 сентября. Накануне глава российского министерства иностранных дел встретился с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом. Они обсудили двусторонние отношения с акцентом на визит российского лидера Владимира Путина в Эр-Рияд.

Кроме того, дипломат принял участие во встрече «астанинской тройки» — России, Ирана и Турции — на министерском уровне.

Диалог Москвы и Киева

Как отметил Андрей Иванов, судя по всему, есть надежда, что диалог между Москвой и Киевом наладится. Российская сторона всегда выступала за нормализацию отношений с Украиной, а вот на Украине давно бушуют дешевые политические страсти.

«Но сейчас важно отметить, что радикальные националисты-русофобы на Украине постепенно уходят из мейнстрима политической жизни. Ранее руководители в Киеве почему-то ориентировались именно на них. С ними заигрывали, их пытались не обидеть, постоянно шли у них на поводу. Хотя они представляли собой всегда жалкое меньшинство. И вот Зеленский решил действовать более прагматично», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, во-первых, Зеленский ориентируется не на оголтелых политиканов, а на доминирующие общественные настроения. А украинский народ, откровенно говоря, устал от национализма, русофобии, милитаристской риторики, декоммунизации. Во-вторых, Зеленский готов обсуждать имеющиеся проблемы поэтапно, исходя из реальности.

«Первое, что уже удалось сделать, это обменять заключенных, что очень важно. Следующим шагом должна стать встреча в «нормандском формате». Напомню, сегодня сторонники Зеленского контролируют Верховную раду. Это значит, что по идее можно принять все необходимые законы, чтобы выполнить минские соглашения. Об особом статусе территорий Донбасса, о выборах там, проведении амнистии и так далее. Сейчас ничего не мешает Киеву полностью, без всяких оговорок, выполнить минские договоренности. И будем откровенны. К диалогу с Москвой украинское руководство подталкивает Запад. И Трампу не нужна лишняя головная боль, и Европа устала от того, что не может вести с Россией полноценное сотрудничество. И если из украинской политики уходит даже воинственная риторика, то вообще нет смысла продолжать противостояние», — заключил Андрей Иванов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом собирается обсудить вопросы урегулирования ситуации на территории Донбасса.