Пособник Навального остервенело клевещет на кандидата в Мосгордуму после выборов

Сторонники скандального блогера Алексея Навального лишь на словах провозглашают ценности демократии и свободы, а на самом деле большинство из них занимается провокациями и черным пиаром. Кандидат в депутаты Московской городской думы от района Печатники Денис Меркулов столкнулся с обманом и мошенничеством, когда обратился за помощью к такому пособнику Навального.

Речь идет об оппозиционном блогере Рустаме Билялове, который взял деньги на создание предвыборного ролика Меркулова, но так и не сделал его. Вместо этого он начал активно продвигать другого кандидата, тоже сторонника Навального.

Когда же Меркулов потребовал от блогера вернуть деньги, Билялов начал очернять кандидата в социальных сетях. Подробности этой истории Денис Меркулов рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Ни ролика, ни денег

— Денис Валерьевич, расскажите, пожалуйста, о конфликте, который произошел у вас с блогером Рустамом Биляловым.

— Я был кандидатом от партии ЛДПР на выборах в Московскую городскую думу. В ходе своей избирательной кампании я познакомился с этим человеком.

Он местный блогер, у нас с ним была финансовая договоренность.

Билялов обещал, что выпустит хороший ролик обо мне как о кандидате. Ролик в дальнейшем планировалось распространять в социальной сети «ВКонтакте».

Половину денег он взял, но ролик так и не выпустил, у нас произошла перепалка. Деньги за ролик он также не вернул.

Я ему позвонил, мы с ним поругались, содержание нашего разговора оказалось в Интернете. Выяснилось, что он провокатор.

— То есть Рустам Билялов записал вашу беседу с ним и выложил в открытый доступ?

— Да, он выложил наш разговор в Интернет, и после этого вылил на меня очень много грязи.

Он на меня написал много заявлений, пишет, что я его чуть ли не изнасиловать собрался.

Билялов — провокатор, он неоднократно пытался бойкотировать выборы. Сейчас он активно поливает меня грязью. К этой травле присоединяются люди, которые активно поддерживают Алексея Навального.

— Как Билялов связан со структурами Навального?

— Рустам Билялов был волонтером Навального. При этом Билялов очень быстро переобулся. Он работал на власть, был волонтером программы развития Москвы «Наш город», а потом спустя время у него неожиданно появилась оппозиционная риторика. И он такой в нашем районе не один.

В Печатниках есть люди, так называемый «народный совет района Печатники». Их около пяти человек, члены этого «народного совета» поддерживают Дмитрия Гудкова и Алексея Навального.

Конструктивных предложений у них нет. Вся риторика этого совета сводится к тому, что мэр Москвы Сергей Собянин якобы ничего не сделал для нашего города.

Коммунисты и навальнята

— На что опирается Билялов в обвинениях против вас?

— Меня он обвиняет в угрозах. А я хотел с ним просто поговорить. Но Билялов это выставил в таком свете, будто я ему угрожаю. Он раздул из этого огромную пиар-кампанию, показал меня преступником. Везде, в каждом своем посте в соцсетях блогер не унимается. Билялов пишет сообщения наподобие такого: «Хуже «Единой России» только ЛДПР, потому что там работают такие, как Меркулов. Они преступники, им место за решеткой».

Я не могу ударить человека: у меня инвалидность после аварии.

Человек безосновательно меня обвиняет в совершении преступлений, угрозах и вымогательствах.

У нас был с ним частный конфликт. Согласно закону, человек обязан предупреждать, что ведет аудиозапись телефонного разговора. А если он этого не делает, а потом еще и куда-то выкладывает запись, то это прямо нарушение действующего законодательства.

— Вы пытались как-то уладить этот конфликт?

— Да. Я несколько раз ему говорил: «Оставь меня, не нужно выкладывать никаких материалов с моим именем». Но он все равно это делает.

Человек планомерно поливает меня клеветой, и в это включились коммунисты. Билялова поддержала КПРФ, и на всех партийных сайтах вышли статьи о моих угрозах в адрес Билялова.

И это понятно, ведь Рустам поддержал кандидата от КПРФ и выпустил с ним материал, а меня просто обманул. Коммунисты сейчас «спелись» с Навальным, у них образовался некий симбиоз в Москве.

Ложь и провокация

— По вашему мнению, согласие Билялова создать для вас предвыборный ролик было изначально задумано как провокация?

— Думаю, да, это была специальная акция. Меня предупреждали, чтобы я не связывался с ним, но у меня не было достаточно опыта общения с такими людьми. Они говорят нам о высших идеалах, но на деле оказываются аферистами и мошенниками.

После начала конфликта с Биляловым люди начали присылать мне ссылки на статьи о нем. Оказалось, Билялов постоянно занимается такими провокационными делами. Он тесно вмонтирован в систему Алексея Навального. У них в округе есть Андрей Орел. Это друг Алексея Навального. Вместе с ним они сидели в 2012 году в одной камере. Он получил второе место благодаря «Умному голосованию». Очень странная ситуация: человек ни одной встречи не провел во дворе за всю кампанию, и тем не менее занял второе место.

— Вы уже обращались в правоохранительные органы?

— Мы написали от ЛДПР запрос. На этой неделе я буду давать показания по этому делу. Рустаму Билялову грозит несколько статей. Во-первых, мошенничество: он же взял деньги и ничего не сделал. Во-вторых, это 138-я статья Уголовного кодекса «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Он выложил в открытый доступ нашу беседу.

И наконец, 128-я статья — клевета. Он обвиняет общественного деятеля в совершении противоправных действий. Но в отношении меня нет приговора суда, на мне нет никакой вины.

Билялов остервенело ведет информационную кампанию против меня. Да, он действительно неплохо освещает некоторые проблемы района, но все, что он говорит в отношении меня — это сплошная провокация, ложь и вранье.

Напомним, летом в Москве прошло несколько незаконных митингов. Их организовали сторонники Навального, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. В частности, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили почти 15% фальшивых автографов в подписных листах, включая подписи умерших москвичей.

После отказа МГИК в регистрации так называемые «независимые кандидаты» стали агитировать москвичей выходить на улицы в их поддержку. Некоторые участники этих сходок вели себя агрессивно, нападали на сотрудников правоохранительных органов, бросали в них бутылки и куски асфальта. После митинга 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. А в Совфеде и МИД РФ сообщили о западном следе в акциях, организованных «оппозиционерами».