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Российский траулер загорелся в норвежском порту

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Российский траулер загорелся в норвежском порту

Тромсе, 25 сентября. Возгорание произошло на борту российского траулера в порту города Тромсе в Норвегии. Об этом сообщила местная полиция.

В сообщении полиции округа Тромс говорится, что российский траулер загорелся в порту Брейвика. По словам правоохранителей, зафиксировано сильное задымление. Идет эвакуация людей, находящихся в непосредственной близости от места ЧП.

Ранее сообщалось, что грузовое судно с российскими моряками на борту село на мель у побережья Швеции. По сообщениям СМИ, судно шло под флагом Гибралтара, а все семь членов экипажа — россияне.

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