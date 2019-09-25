Российский траулер загорелся в норвежском порту

Тромсе, 25 сентября. Возгорание произошло на борту российского траулера в порту города Тромсе в Норвегии. Об этом сообщила местная полиция.

В сообщении полиции округа Тромс говорится, что российский траулер загорелся в порту Брейвика. По словам правоохранителей, зафиксировано сильное задымление. Идет эвакуация людей, находящихся в непосредственной близости от места ЧП.

Breivika havn: brann i russisk tråler, kraftig røykutvikling på stedet, evakuering av tilsluttende lokaliteter er iverksatt. — Troms politidistrikt (@polititroms) 25 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что грузовое судно с российскими моряками на борту село на мель у побережья Швеции. По сообщениям СМИ, судно шло под флагом Гибралтара, а все семь членов экипажа — россияне.