Уполномоченный России в ЕСПЧ Гальперин попал в базу «Миротворца»

Киев, 25 сентября. Уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заместителя министра юстиции Михаила Гальперина включили в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Администрация сайта внесла Гальперина в черный список по причине того, что он якобы «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдывал российскую агрессию и манипулировал общественно значимой информацией».

Напомним, украинский сайт «Миротворец», не являющийся официальным порталом, известен скандальными публикациями. В них раскрываются личные данные журналистов, ополченцев из ЛНР и ДНР, деятелей культуры и других людей, которые, по мнению создателей сайта, якобы являются «изменниками родины». Например, в базу скандального сайта внесен известный украинский блогер Александр Скубченко, раскритиковавший указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения украинского гражданства для россиян. Также администраторы «Миротворца» включили в черный список представителя миссии ОБСЕ в Донбассе россиянина Николая Алексеева.

Как сообщает «Царьград», «Миротворец» начал работать в 2014 году. Идейным вдохновителем и создателем сайта стал бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее правительство Германии потребовало у Киева удалить сайт «Миротворец». В базу портала были включены некоторые граждане ФРГ из-за критических высказываний в адрес украинского правительства.