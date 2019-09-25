Эксперт назвал МВФ «вампиром, который должен быть мертвым»

Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII международном конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля стран ООН (ИНТОСАИ) заявил, что организации наподобие Международного валютного фонда (МВФ) должны умереть, поскольку она неэффективны. МВФ является эффективным органом в нанесении вреда национальным экономикам, в свою очередь заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов, комментируя слова Грефа.

«Они не способны к саморефлексии, самореформе. Много лет уже ведутся об этом разговоры, и многие люди за счет этих разговоров питаются. Но МВФ — это абсолютно мертвый орган, на мой взгляд», — сообщил глава Сбербанка.

По словам Грефа, государства и организации должны избегать зависимости от МВФ, поскольку их меры по поддержке не принесут никакой пользы.

«У них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы. Это, к сожалению, касается большого количества других международных организаций», — резюмировал глава Сбербанка.

Комментируя мнение Грефа, Василий Колташов назвал МВФ «вампиром, а он должен быть мертвым». По его словам, эта организация сейчас «крепко пускает клыки в горло украинской экономики».

«Однако, по мнению Грефа, Россия не может использовать МВФ в своих интересах по аналогии с Западом. Это чужая фирма или магазинчик. Поэтому можно сказать, что МВФ давно закрылся, это уже мертвый, нерабочий, неэффективный орган. Но на самом деле — он эффективный, т. к. наносит вред национальным экономикам государств, если они вступают в какие-либо сделки с МВФ», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт подчеркивает, что сейчас неолиберальная политика глобализации находится в глубоком кризисе.

«В таком случае МВФ уже не может работать так же эффективно. Золотой век МВФ прошел», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд рассматривает возможность предоставления Киеву очередного транша на 5 млрд долларов. МВФ может предоставить Украине кредит по новой программе финансовой помощи, которая заменит программу stand-by. Кредит войдет в механизм расширенного финансирования МВФ.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что новое правительство страны будет работать над тем, чтобы сотрудничество с Международным валютным фондом прекратилось.