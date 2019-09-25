Модель Анна Калашникова заявила, что у напавшего на журналиста Богомолова комплексы

Москва, 25 сентября. У режиссера Константина Богомолова есть комплексы, которые не позволяют ему чувствовать себя уверенным мужчиной. Об этом заявила модель и телеведущая Анна Калашникова в студии ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

В выпуске программы о селебрити, в котором принимала участие модель, обсуждался сентябрьский инцидент с участием Богомолова, когда тот напал на журналиста в коридоре «Останкино» из-за «неудобного» вопроса.

Знаменитые гости высказывались о поведении Константина, вместе с ними свое мнение решила выразить и Калашникова. Известная модель рассказала о комплексах нового мужа Собчак и сравнила его с Виторганом.

«Я думаю, что он прекрасный режиссер и как талантливый человек мог всегда шикарно отшутиться, как это делают другие коллеги, зачем же бросаться на журналистов… Я считаю, что это комплексы мужчины, который сам в себе не уверен…», — заявила телеведущая.

Калашникова поддержала мнение ведущей шоу Леры Кудрявцевой, которая ранее отметила, что первый супруг журналиста и телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган, несмотря на все нападки прессы, всегда умел вежливо и интеллигентно ответить на любой, даже самый бестактный вопрос.

Напомним, российский режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов перед свадьбой с телеведущей Ксений Собчак напал на журналиста канала НТВ в коридоре студии «Останкино» из-за непонравившегося ему вопроса.

Представитель СМИ решил поинтересоваться у режиссера, сможет ли тот финансово потянуть все запросы его невесты, чем вызвал бурную эмоциональную реакцию Богомолова и даже спровоцировал применение силы.

35-летняя Анна Калашникова является частой гостьей различных ток-шоу. Ранее она неоднократно становилась главной героиней передачи «Пусть говорят» на Первом канале, когда выпуски шоу были посвящены отношениям ее пары с певцом Прохором Шаляпиным.