Климкин заявил, что Украина останется в истории США из-за импичмента Трампа

Киев, 25 сентября. Ситуация вокруг начала процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа оставит след Киева в истории США. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Что бы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая довела до начала процедуры импичмента президента США. Теперь все знают, на что мы способны», — написал дипломат в микроблоге Twitter.

Климкин при этом оговорился, что перспектива «не очень веселая». Скандал, причиной которого стал разговор главы Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским, он назвал «интересной историей, но противоречивой».

Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні???? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 сентября 2019 г.

Напомним, ранее спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка главы Белого дома использовать власти Украины для компрометации своего ключевого оппонента по выборам 2020 года Джозефа Байдена, а также попытки утаить эти действия, передает «Ридус».

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил ранее, что во время телефонных переговоров с Зеленским в июле 2019 года Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани — адвокату главы Белого дома, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном Хантером.

Отметим, что процедура импичмента главы Белого дома инициировалась в истории США лишь три раза, пишет Infox.ru. По оценке экспертов, демократам едва ли удастся добиться своей цели, поскольку из 435 конгрессменов лишь 181 выступает за импичмент, тогда как для его объявления нужно не менее половины голосов членов палаты представителей Конгресса.