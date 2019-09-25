Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина готова к зиме

Киев, 25 сентября. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что страна накопила нужные запасы газа и готова к зиме. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По информации Коболева, Украина накопила в национальных подземных хранилищах газа более 20 миллиардов кубометров газа.

«Это более чем на четыре миллиарда превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние девять лет», — констатировал глава «Нафтогаза».

По его словам, этот запас может обеспечить надежную работу газотранспортной системы на Украине предстоящей зимой даже в том случае, если якобы «Россия пойдет на прерывание транзита через Украину».

«Сегодня уже можно сказать — планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить», — заверил он.

Коболев до этого заявлял, что «Нафтогаз» намерен закачать дополнительные объемы газа в подземные хранилища газа на случай прекращения «Газпромом» транзита газа по территории страны после этого года.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже между «Газпромом» и «Нафтогазом» по предложенному Россией «нулевому варианту» предполагает отсутствие финансовых претензий. Это предложение российский министр озвучил на прошлой неделе по итогам трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и ЕК.