Глава ПНС Ливии встретился с американскими нефтяными инвесторами в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 25 сентября. Глава президентского совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж встретился с американскими нефтяными инвесторами в Нью-Йорке. Переговоры прошли на полях Генассамблеи ООН.

Саррадж сообщил о проблемах, с которыми столкнулся ливийский нефтяной сектор после революции в 2011 году, когда добыча нефти резко упала из-за сложной обстановки в стране. Однако, по его словам, ПНС работает над увеличением темпов добычи и надеется достичь планки в два миллионов баррелей в сутки.

По мнению Сарранджа, такие встречи (c представителями нефтяных компаний США. — Прим. ФАН) окажут благотворное воздействие на экономическое развитие Ливии, потому что «нефть является главным источником экономического роста в стране». Глава ПНС также сообщил, что ливийские власти работают над закреплением законодательства и условий труда, чтобы стимулировать инвесторов к работе в нефтяном секторе Ливии.

«Правительство национального согласия надеется расширить стратегическое сотрудничество с Вашингтоном, включив в него проекты в области экономики и развития. Мы призываем все американские компании принять участие в инвестиционных возможностях в области энергетики, инфраструктуры и реконструкции Ливии», — подчеркнул Саррандж.

Напомним, вооруженный конфликт в Ливии продолжается с апреля этого года. Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения города от террористов». Вооруженные формирования, поддерживающие ПНС, в ответ провели операцию «Вулкан гнева». По данным Всемирной организации здравоохранения, бои в районе Триполи унесли жизни более тысячи человек, 5,5 тыс. ливийцев были ранены. Около тысячи человек стали беженцами.

В конце июля Саррадж выразил надежду, что всеобщие выборы в Ливии пройдут до конца 2019 года. Он заверил, что жители всех регионов этой страны хотят, чтобы внутренний кризис был урегулирован. Это заявление о выборах, правда, стало уже далеко не первым: в феврале 2019 года главы ПНС и ЛНА уже договаривались о проведении избирательного процесса в стране.