Москва, 25 сентября. Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая президента и парламент. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

«Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент», — заявил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что Москва поддерживает тот диалог, который президент Венесуэлы и парламент ведут с оппозицией.

Путин особо отметил, что любой отказ от диалога можно считать «иррациональным и вредным для страны». Российский президент подчеркнул, что российская сторона всегда поддерживает легитимные органы власти.

Лидер Венесуэлы указал на то, что Москва и Каракас «доказали, что могут совместно преодолевать любые сложности».

«Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях», — сказал Мадуро.

Напомним, в Венесуэле в начале текущего года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе со Штатами заявили о признании Гуайдо. Российская Федерация, Китай, Турция и целый ряд других государств поддержали Мадуро как единственного легитимного президента латиноамериканской страны.

Западные ангажированные СМИ намеренно искажают реальную ситуацию в Венесуэле, распространяя поддельные новости. Так, журналисты опубликовали информационный вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского авиаперевозчика, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Однако все эти фейковые новости были опровергнуты российской и венесуэльской сторонами, а также теми СМИ, которые их распространяли.

Ранее Мадуро объявил о старте масштабных военных учений на границе с Колумбией, которые продлятся до 28 сентября.