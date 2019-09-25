Заксобрание Петербурга утвердило Маркова на пост вице-губернатора

Санкт-Петербург, 25 сентября. Законодательное собрание Петербурга утвердило кандидатуру Олега Маркова на пост вице-губернатора города.

Он будет координировать работу архивного комитета, Государственной административно-технической инспекции, Гостехнадзора, комитетов по внешним связям, делам записи актов гражданского состояния и развитию туризма, передают «Невские новости».

Ранее депутаты петербургского Заксобрания утвердили кандидатуру Николая Бондаренко на пост вице-губернатора: он будет координировать деятельность Государственной жилищной инспекции. Также парламентарии поддержали кандидатуру Эдуарда Батанова: его утвердили на пост вице-губернатора, ответственного за инвестиционную политику в правительстве Северной столицы.

Напомним, заседание Закса началось 25 сентября в 10.00 в Мариинском дворце. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил депутатам свою команду: он предложил 10 кандидатур на посты вице-губернаторов.