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Заксобрание Петербурга утвердило Маркова на пост вице-губернатора

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Заксобрание Петербурга утвердило Маркова на пост вице-губернатора

Санкт-Петербург, 25 сентября. Законодательное собрание Петербурга утвердило кандидатуру Олега Маркова на пост вице-губернатора города.

Он будет координировать работу архивного комитета, Государственной административно-технической инспекции, Гостехнадзора, комитетов по внешним связям, делам записи актов гражданского состояния и развитию туризма, передают «Невские новости».

Ранее депутаты петербургского Заксобрания утвердили кандидатуру Николая Бондаренко на пост вице-губернатора: он будет координировать деятельность Государственной жилищной инспекции. Также парламентарии поддержали кандидатуру Эдуарда Батанова: его утвердили на пост вице-губернатора, ответственного за инвестиционную политику в правительстве Северной столицы.

Напомним, заседание Закса началось 25 сентября в 10.00 в Мариинском дворце. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил депутатам свою команду: он предложил 10 кандидатур на посты вице-губернаторов.

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Источник: Невские новости
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