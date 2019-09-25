Как изменится жизнь в России с 1 октября 2019 года

Федеральное агентство новостей рассказывает об изменениях, которые ждут россиян с 1 октября 2019 года.

Индексация пенсий

С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных. Изначально повышение планировалось на 4,3%, однако президент России Владимир Путин распорядился назначить военным пенсионерам дополнительную прибавку в 2%. Ее произведут за счет изменения понижающего коэффициента к величине денежного довольствия.

Таким образом, пособие военных пенсионеров с 1 октября увеличится на 6,3%. Повышение коснется 2,6 млн россиян, прошедших службу по контракту или призыву, а также бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи и так далее.

Размер прибавки рассчитывается индивидуально в зависимости от должности, звания и выслуги лет пенсионера. После индексации средний размер пенсии бывших военных и силовиков составит 26,2 тысячи рублей.

Рост зарплат

С 1 октября увеличатся на 4,3% зарплаты сотрудников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений. По сообщению Минтруда России, индексация на уровень инфляции затронет бюджетников, чьи зарплаты не были увеличены в рамках майских указов президента РФ. Средства на это заложены в федеральном бюджете.

Прибавку сотрудникам региональных и муниципальных учреждений обеспечат власти регионов и муниципалитетов. Отмечается, что повышение коснется свыше двух миллионов бюджетников, включая нянечек в детсадах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров и так далее.

Кроме того, с 1 числа будут увеличены на 4,3% оклады военных и силовиков. В результате среднемесячный доход военнослужащих вырастет до 45,37 тысячи рублей, а офицерского состава — до 90 тысяч рублей.

Изменение цен

С 1 октября изменятся ставки НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло. И если на плодово-ягодную продукцию налог на добавленную стоимость будет снижен до 10%, то на пальмовое масло — повышен до 20%.

Для российских потребителей это означает, что фрукты и ягоды отечественного производства, получив преимущество перед зарубежными на торговых прилавках магазинов, подешевеют, а продукты, в составе которых есть вредное для здоровья пальмовое масло, наоборот, подорожают.

«Главное, конечно, сделать все для того, чтобы на полки магазинов не попадали некачественные товары. Нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы гражданин под видом продукции, изготовленной, допустим, из молока, не получал заменитель из пальмового масла, сыр из пальмового масла и так далее», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, внося поправку о повышении НДС на пальмовое масло в Налоговый кодекс РФ.

Судебная реформа

С 1 октября в России начнут действовать новые суды апелляционной и кассационной инстанции общей юрисдикции. Они будут структурно самостоятельными судебными инстанциями и вышестоящими судебными органами по отношению к областным и равным им судам.

В территориальную юрисдикцию каждого апелляционного суда общей юрисдикции войдут от 14 до 21 субъекта РФ, а в юрисдикцию каждого кассационного суда — от 7 до 13 субъектов.

Кроме того, в гражданском процессе появится новый институт защиты интересов группы лиц. Отстаивать в суде права группы лиц будет возможным при наличии общего ответчика, общих интересов и одних способов защиты своих прав.

Новые правила оформления ДТП

С 1 октября 2019 года в России будут действовать новые правила оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД.

В частности, изменится перечень условий, при которых не нужно вызывать сотрудников Госавтоинспекции. Оформить европротокол можно будет, если вред причинен только автомобилям и в аварии участвовали транспортные средства, имеющие полисы ОСАГО. То есть наличие или отсутствие разногласий, которое раньше было обязательным условием для самостоятельного оформления документов о ДТП, теперь не учитывается.

При этом оговаривается, что при отсутствии сотрудников ГИБДД информация о ДТП должна быть зафиксирована одним из следующих способов: с помощью специального приложения, соответствующего требованиям союза автостраховщиков и позволяющего сделать фотографии транспортных средств, либо с помощью устройства ГЛОНАСС, подтверждающего факт ДТП и его координаты.

Кроме того, с 1 октября во всех регионах увеличится максимальная выплата на ремонт по европротоколу. Если раньше она составляла 400 тысяч рублей только для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, то сейчас эта сумма при самостоятельном оформлении ДТП будет действовать во всех регионах.

Запрет хостелов в жилых домах

В соответствии с изменениями Жилищного кодекса, вступающими в силу с 1 октября, жилое помещение в многоквартирном доме больше нельзя использовать для предоставления гостиничных услуг.

Открывать гостиницы или хостелы можно будет только после перевода помещения из жилого в нежилой фонд. При этом это помещение должно быть расположено на первом этаже и иметь отдельный вход.

Ужесточение правил выдачи кредитов

С 1 октября вступают в силу новые правила выдачи займов, согласно которым банки перед оформлением кредита должны рассчитать долговую нагрузку на потенциального заемщика, представляющую собой соотношение между действующими кредитными обязательствами и совокупным официальным доходом клиента. Если она окажется выше 50%, то в выдаче кредита, скорее всего, будет отказано.

Кроме того, Центробанк России, стремясь урегулировать ситуацию на рынке кредитов, установил повышенные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным займам.