Спецпосланник ООН в Ливии встретился с властями Кувейта на полях 74-сессии ГА ООН

Нью-Йорк, 25 сентября. Спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саляме встретился с шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом (эмир Кувейта), а также с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Кувейта.

Сообщается, что на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН собеседники обсудили последние события в Ливии, а также вклад Кувейта в решение ливийского конфликта в качестве члена Совета Безопасности ООН.

Ранее в Нью-Йорке с посланником ООН в Ливии встретилась верховный представитель Европейского союза по безопасности и внешней политике Федерика Могерини. Они также обсудили последние события в Ливии и усилия, которые мировое сообщество принимает для поиска путей разрешения кризиса.

Обстановка в Ливии обострилась в 2011 году, когда поддерживаемые США повстанцы свергли и убили лидера страны Муаммара Каддафи.

На данный момент в стране действует двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и маршала Халифы Хафтара, а запад — под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. В начале апреля ЛНА под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится ПНС.