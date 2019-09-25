Премьер Судана встретился с главой Всемирной продовольственной программы ООН

Нью-Йорк, 25 сентября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук подтвердил заинтересованность африканского государства в укреплении партнерства со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. С соответствующим заявлением он выступил на Генеральной ассамблее организации в Нью-Йорке.

Хамдук рассказал, что в кулуарах мероприятия встретился с главой ВПП ООН Дэвидом Бизли.

«У меня был важный диалог с директором (…) по продовольственной безопасности и будущему детей в Судане», — уточнил премьер-министр.

По его словам, собеседники в ходе встречи обсудили будущие планы и проекты ВПП, а также обменялись мнениями о проблеме мировой продовольственной безопасности. Хамдук и Бизли подчеркнули важность стратегического партнерства между Суданом и ВПП.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

В июле Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов.

Ежегодная сессия Генеральной ассамблеи ООН пройдет с 24 по 30 сентября. Накануне в Нью-Йорк прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступление главы МИД РФ намечено на 27 сентября.