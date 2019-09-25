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Россия

Совфед переизбрал Лебедева председателем Верховного суда России

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Совфед переизбрал Лебедева председателем Верховного суда России

Москва, 25 сентября. Совфед России переизбрал Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда РФ. Соответствующее решение сенаторы приняли на заседании верхней палаты парламента.

Кандидатуру Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда внес президент России Владимир Путин. Других кандидатур на данный пост предложено не было.

Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 года. В 2019 году ему исполнилось 76 лет.

Ранее Валентина Валентина Матвиенко была в третий раз избрана на пост спикера Совета Федерации. Сенаторы поддержали ее кандидатуру единогласно.

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Источник: РИА Новости
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