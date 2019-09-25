Армия Сирии продемонстрировала итог реформирования, проведенного российскими советниками

Сирийские спецназовцы успешно продемонстрировали навыки, полученные по результатам учений под командованием российских военных инструкторов. Открытая тренировка прошла на военном полигоне в окрестностях Дамаска, передает агентство РИА Новости. Подробнее о данном мероприятии читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Дополнительную подготовку под руководством военных советников из РФ также проходили минометчики, артиллеристы и саперы Сирийской арабской армии (САА). Учебный курс на данном полигоне недалеко от столицы САР проходит в течение двух месяцев, после чего стартует боевое слаживание подразделений.

Особое внимание российские инструкторы уделяют обучению саперов, так как во многих освобожденных от террористов районах Сирии до сих пор остаются сотни неразорвавшихся мин, боеприпасов и растяжек. Кроме того, всем проходящим учения военнослужащим преподается отдельный курс по оказанию первой помощи в боевых условиях.

На открытой тренировке военных САА впервые присутствовали сотрудники иностранных СМИ. Так, на полигон приехали свыше 50 работников прессы из порядка 10 стран, в том числе западных – из Испании, Италии, Греции, Канады.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заметил в комментарии для ФАН, что в период второй половины конфликта произошло качественное и принципиальное реформирование сирийской армии. Оно началось с момента вступления на территорию САР российских сил, и за такой небольшой период были достигнуты по-настоящему прорывные результаты.

«Мы очень рады за те успехи, которые демонстрируют войска САР, в частности – спецназ. Это те части, которые решают задачи в непосредственно боевых условиях, и притом весьма эффективно. Но мы помним осень 2015 года, когда ВКС РФ в соответствии с просьбой законного президента республики Башара Асада впервые нанесли массированные авиаудары по военным объектам террористических группировок. После этого подразделения САА должны были начать зачищать данные территории, но оказалось, что армия была на тот момент практически не в состоянии выполнять боевые задачи», – напомнил наш собеседник.

Он отметил, что именно российские военные инструкторы тщательнейшим образом взялись за переподготовку сирийских бойцов, чтобы те могли иметь возможность отразить натиск боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые подошли уже к самому Дамаску.

«Нашим советникам пришлось очень много работать – реформировать, перестраивать, обучать – дабы правительственные войска САР смогли оказать серьезное сопротивление джихадистам. И вот сегодня мы являемся свидетелями высочайшей выучки военнослужащих САА, их умения в полевых условиях бороться с радикально-исламистскими элементами. Это отмечают не только российские специалисты, но и все, кто наблюдал за действиями фактически новой армии арабской республики. Поэтому мы сейчас наблюдаем итог неимоверных усилий российских инструкторов. Посаженные ими в САР зерна успешно проросли и дают плоды», – подчеркнул Андрей Кошкин.

Он добавил, что такое внимание подготовке инженерных подразделений САА военные специалисты из РФ уделяют неслучайно. Это необходимо, чтобы поскорее обеспечить стране безопасную почву для полноценной мирной жизни.

«Очень много мин, и в том числе так называемых мин-сюрпризов, было оставлено террористами перед уходом. Ими были запутанным образом заминированы целый ряд сложнейших объектов во многих провинциях. Конечно, устранить эту угрозу могут только хорошо обученные саперы. Наши специалисты и сами работали в полевых условиях, очищая местность от следов присутствия боевиков, например, в Алеппо и Пальмире. Весь этот передовой опыт было очень важно передать сирийцам, чтобы они теперь сами могли защитить себя от этой опасности. Им еще предстоит сделать очень многое, и эти знания сейчас особенно востребованы в Сирии, поскольку страна целиком переходит в плоскость мирного строительства», – заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.