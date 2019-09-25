Сирия, 25 сентября. Возобновились антикурдские протесты в Дейр-эз-Зоре. На северо-востоке Алеппо произошли столкновения между группировками «Лива Султан Мурад» и «Ахрар Аш-Шам». Неопознанные военные самолеты были замечены на юго-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков на северо-востоке Латакии.

«Ахрар Аш-Шам»: вступила в вооруженное противостояние с группировкой «Лива Султан Мурад» на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА на границах «Большого Идлиба».

Курды: столкнулись с массовыми протестами сирийцев в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в северной части провинции возобновились стычки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по военным объектам исламистов в районе города Кабана, расположенного поблизости от границы с провинцией Хама. Как известно, данные территории находятся в оккупации радикальных исламистских бандформирований — «Джебхат Ан-Нусры»1*** и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ), которые не перестают провоцировать столкновения с правительственными войсками на линии соприкосновения сил сторон. В числе прочего, боевики не раз предпринимали попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» на западе Латакии.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо вновь вспыхнули столкновения в рядах вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), вооруженный конфликт разгорелся между исламистами группировок «Лива Султан Мурад» и «Ахрар Аш-Шам». Боевики ведут бои в районе города Джараблус недалеко от турецкой границы. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике, а также о причинах начала противостояния пока не поступало. Как правило, стычки между протурецкими боевиками возникают из-за разногласий в разделе имущества, награбленного у местных жителей.

Между тем на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции возобновились перестрелки. Тот же источник сообщает о том, что под ударом сил САР оказались места базирования радикалов на подступах к населенному пункту Джазрайя юго-западнее административного центра провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Syria Call сообщает о том, что в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции прошли массовые протесты граждан Сирии, выступающих против оккупации курдов и поддерживающих их США. Основными претензиями жителей населенных пунктов Аль-Муизила, Аль-Эзба и Аль-Шехабат стали нарушения прав населения, а также неправомерное применение оружия против сирийцев со стороны радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG). В частности, митингующие осуждали коррупцию SDF, грабежи на рынках и в магазинах, а также аресты молодых людей с целью принудительной мобилизации. Таким образом, недовольство населения действиями курдских боевиков продолжает возрастать. Напомним, ранее также поступали сведения о протестах в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки, участники которого были разогнаны при помощи оружия.

Тем временем военный источник в сети Twitter (Sarmad_AlJilane) сообщает о том, что неопознанные военные самолеты были замечены над районами, занимаемыми проасадовскими ополченческими отрядами, на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Напомним, на прошлой неделе к воздушной атаке на данных территориях прибегли ВВС Израиля, ударившие по военным объектам союзников САА. К счастью, жертв среди гражданского населения удалось избежать.

Провинция Идлиб

Продолжаются вооруженные столкновения на границах «Большого Идлиба». Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) активизировали артобстрелы на данном направлении после провокационных ударов со стороны исламистов. Под огнем правительственных подразделений оказались укрепрайоны джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях города Бдама, расположенного на западе региона вблизи соседней Латакии. В то же время ударам САА подверглись расположения «Джебхат Ан-Нусры» и союзных ей бандгрупп на окраинах населенных пунктов Трамла и Маарет-Хурма. Данные о нанесенном радикалам уроне пока выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.