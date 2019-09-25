Зеленский назвал человека, который может оказать на него давление

Москва, 25 сентября. Ведущая политических ток-шоу Ольга Скабеева опубликовала в своем Twitter-аккаунте ответ президента Украина Владимира Зеленского на вопрос ее соведущего по программе «60 минут» Евгения Попова о том, оказывал ли глава Белого дома Дональд Трамп на него давление по вопросу старта расследования против участника президентской гонки в США Джо Байдена.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины», — подчеркнул глава украинского государства.

Однако Зеленский уточнил, что в его жизни есть лишь один человек, который может на него оказывать давление.

«Только мой сын. Ему 6 лет», — сказал он.

Напомним, представители СМИ ранее спросили у Зеленского о «давлении» со стороны американского коллеги Трампа после скандала, который разгорелся из-за статьи в The Wall Street Journal о телефонной беседе лидеров двух стран, когда глава Белого дома якобы пытался заставить киевские власти инициировать расследование против сына бывшего вице-президента Штатов.

Представители Демократической партии назвали это «нарушением целостности выборов», а также потребовали обнародования содержания разговора и даже пригрозили импичментом. Трамп все обвинения отрицает и считает, что издание придумало эту историю.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых фирм на Украине. Когда Байден — старший был вице-президентом, он требовал от украинских властей проведения жесткой антикоррупционной политики, призывал к отставке действовавшего тогда главы ГПУ Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.