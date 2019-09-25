Госдума освободила доходы пострадавших от терактов и стихийных бедствий россиян от НДФЛ

Москва, 25 сентября. Госдума РФ приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов россиян, пострадавших в результате наводнений, лесных пожаров или других стихийных бедствий, а также терактов. Автором поправок в Налоговый кодекс РФ выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о доходах в связи с полным или частичным прекращением обязательств по уплате задолженности, доходах в виде материальной выгоды, а также иных доходах в денежной или натуральной формах.

Важность принятых мер в ходе общения с журналистами оценил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента обратил внимание, что закон будет иметь обратную силу, и предусмотренные им налоговые послабления распространятся и на тех, кто пострадал в начале года. Кроме того, их действие не будет зависеть от источника дохода.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей свою позицию озвучил депутат Сергей Вострецов.

«Конечно, когда люди попадают в такие ситуации, ни о каком налогообложении речи быть не может. Именно в этот момент они больше всего нуждаются в поддержке, и выплаты из бюджета или те средства, которые для них собрали благотворители, должны поступать в полном объеме», — заявил Вострецов.

Документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина, напомнил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.