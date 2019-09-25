Рудковская станет главной героиней нового реалити-шоу Собчак

Москва, 25 сентября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская станет главной героиней нового реалити-шоу, над которым работает известная телеведущая Ксения Собчак.

Выходить программа будет на канале «Супер», где Собчак недавно заняла пост генерального продюсера. Как объяснили создатели шоу, поклонники с интересом наблюдают за жизнью Рудковской в социальных сетях, а теперь у них появится возможность узнать новые подробности о светской львице и ее супруге, фигуристе Евгении Плющенко.

«Я уверена, многие подробности жизни Яны Рудковской, Евгения Плющенко, их близких друзей и коллег станут для зрителей большим сюрпризом», — отметила Собчак.

В целом, передача по задумке будет похожа на шоу о знаменитом семействе Кардашьян. Операторы будут по пятам следовать за Рудковской и ее семьей.

«Этот проект — большой эксперимент и для меня, и для канала. Хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр», — призналась музыкальный продюсер.

Отметим, что Рудковская в последнее время действительно находится в центре внимания общественности. Фанаты обсуждают ее снимки, уличают в использовании редакторов для «вытягивания» ног на фото, критикуют ее внешний вид и наряды.

Например, известный блогер Лена Миро заявила, что Рудковская тратит большие деньги на салоны красоты, однако это не помогает ей скрыть «следы алкоголизма» на лице. Она высказалась также и о браке продюсера, объяснив, что он продержался десять лет, поскольку спортсмен обрел в лице супруги необходимого ему «требовательного директора».

Не оставила без внимания Миро и новость о том, что Рудсковская и Плющенко решили не отдавать сына в школу. Как пишет «Газета.ru», нередко в центре скандала оказывается и подопечный продюсера Дима Билан.