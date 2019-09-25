Украина подозревает капитана танкера Mriya в незаконном пересечении границы

Киев, 25 сентября. Прокуратура Украины подозревает капитана танкера Mriya в незаконном въезде на территорию Украины с целью нанесения вреда государству. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители ведомства рассказали, что в настоящий момент собрано «достаточно доказательств» для того, чтобы сообщить капитану судна Vilga, а сейчас — Mriya, что он подозревается в совершении уголовного преступления.

Капитан признается виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332-1 УК Украины, то есть обвиняется в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения, повторно.

Данная статья предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

Также в ведомстве отметили, что следствием установлено, что подозреваемый (будучи капитаном судна Vilga) в 2015 году четыре раза заходил в закрытый порт «Севастополь» с целью доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ Российской федерации.

Напомним, ранее Херсонский апелляционный суд арестовал танкер Mriya, который якобы поставлял топливо Черноморскому флоту. По определению суда, 10 августа следователи провели обыск на танкере. После этого сенатор Олег Морозов заявил, что Россия намерена опротестовать незаконные действия Украины в отношении судна.

Крым воссоединился с Россией на законных основаниях весной 2014 года в результате легитимного референдума. После того, как на Украине произошел государственный переворот, полуостров отказался подчиняться новому правительству. Согласно голосованию, которое состоялось 16 марта 2014 года, за воссоединение с РФ выступили 96,7% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.