Гонконг, 25 сентября. Территория возле станции метро Prince Edward стала местом столкновений активистов протестов и жителей Гонконга, уставших от беспорядков. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) стал свидетелем стычки между пассажиром метро и протестующими, которые не стеснялись прямых провокаций.

Один из входов на станцию заблокирован активистами с начала сентября, а окружающая метро территория засыпана цветами и протестными лозунгами. Кроме того, демонстранты постоянно жгут там бумагу с записками духам, поминальные свечи и даже деревянные дощечки с заклинаниями – в честь якобы погибших на этой станции гонконгцев.

«Здесь полицией убиты восемь человек и выбиты три глаза», - написано по-английски и по-китайски на стенах этого закрытого выхода станции метро. В действительности эти сведения никем не подтверждены и являются вымыслом – нет ни данных о погибших, ни о раненых.

При этом возле вестибюля станции регулярно происходят возгорания высохших цветов и даже баннеров, после чего платформы метро и переходы охватывает густой дым.

Корреспондент ФАН снял на видео, как один из пассажиров, пострадавший от дыма, вышел на площадь перед вестибюлем и жестко потребовал прекратить поджоги. Судя по акценту, это был китаец с материкового Китая. При этом гонконгцы, тоже китайцы, презирают материковых китайцев, а себя считают элитой и «практически британцами» - так они пишут в социальных сетях, когда критикуют КНР или кричат на демонстрациях.

В ответ на просьбу прекратить поджоги демонстранты начали кричать на пассажира и толкать его, а тот в ответ сорвал несколько листовок со стены станции.

Тогда активисты попытались избить мужчину, кидались в него мусором, а когда он направился к полицейскому участку Mong Kok, расположенному рядом, его пытались остановить.

Больше того, один из активистов в маске картинно упал замертво у ног пассажира, выкрикивая на всю площадь, что его смертельно ранили. Однако, когда он заметил, что эпизод снимает на видео корреспондент ФАН, то встал и поспешно скрылся.

Итогом конфликта стал визит возмущенного пассажира метро в полицейский участок, однако там ему не смогли помочь. Как объяснил корреспонденту ФАН один из дежурных полицейских, попросивший не снимать его на видео, «полиции дано указание не конфликтовать с протестующими, если они явно не угрожают жизни людей и имуществу». Дым и реальная угроза поджога вестибюля для полицейского не стали основанием для вмешательства.

«Мы их не трогали, даже когда они кидали бутылки с коктейлем Молотова в наш участок», - сказал полицейский, показывая на закопченные стекла и пластиковые барьеры вокруг здания.

Как сообщал ФАН ранее, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых жителей Гонконга материковому Китаю. К требованиям протестующих об отзыве законопроекта очень быстро добавились еще пять: теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей.

Напомним, в 1860 году после поражения Китая во Второй Опиумной войне Великобритания получила в вечное пользование территории Коулунского полуострова к югу от Баундари-стрит и острова Камнерезов, а в 1898 году — взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Ланьтау. Однако в 1997 году территория Гонконга официально вернулась в состав Китайской Народной Республики и КНР имеет полное право установить там свои законы.