Росстат назвал российские регионы с самыми большими пенсиями

Москва, 25 сентября. Самые высокие пенсии получают жители Чукотки, Ненецкого автономного округа и Магаданской области, а самые низкие зафиксированы в Дагестане. Об этом сообщается в результатах исследования Федеральной службы статистики России (Росстат) за первое полугодие текущего года.

Как отмечает НСН, самый высокий средний размер назначенных пенсионных выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе — 24318 рублей, в Ненецком автономном округе — 21605, в Магаданской области — 21553, Камчатском крае — 21243 рублей.

Отмечается, что самый низкий размер начисленных пенсий был отмечен в Дагестане, он составляет 10922 рубля, сообщает «Ридус».

Средний размер пенсии по результатам первых шести месяцев 2019 года составил 14,1 тыс. рублей, пишет Deita.ru.

В Росстате напомнили, что в среднем размер пенсии в Российской Федерации составляет 14,2 тыс. рублей.

Напомним, ранее негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка назвал уровень прибыли для комфортной жизни на пенсии. Согласно данным анализа, для этого доход человека после завершения трудовой деятельности должен остаться на уровне 80-100% от его заработной платы.