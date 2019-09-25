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Заксобрание Петербурга утвердило Бондаренко на пост вице-губернатора

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Заксобрание Петербурга утвердило Бондаренко на пост вице-губернатора

Санкт-Петербург, 25 сентября. Законодательное собрание Петербурга утвердило кандидатуру Николая Бондаренко на пост вице-губернатора города. Он будет координировать работу Государственной жилищной инспекции.

Как передают «Невские новости», кандидатуру Бондаренко поддержали 44 депутата Заксобрания, двое — проголосовали против, еще один парламентарий воздержался.

Отмечается, что, в частности, Бондаренко поддержала либерально-консервативная «Партия Роста». Об этом сообщила глава партии Оксана Дмитриева.

Ранее в Петербурге началось заседание Заксобрания. Губернатор Северной столицы Александр Беглов представил свою команду. Утверждение кандидатур вице-губернаторов проходит в Мариинском дворце. Градоначальник представил 10 кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга.

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Источник: Невские новости
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