Эксперт оценил объем закачанного газа в подземные хранилища Украины

Украине может не хватить текущего объема газа, закачанного в подземные хранилища, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме при текущем объёме закачанного в хранилища газа. Этот запас является наибольшим за последние девять лет.

«Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд кубометров газа — это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель», — написал он в Facebook.

Коболев подчеркнул, что запасов газа достаточно, «чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей предстоящей зимой».

По его словам, такого объема будет достаточно, даже «если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину».

«Зимой Украина берет газ из нескольких источников. Во-первых, она достает и отдает своим потребителям газ из подземных хранилищ. Во-вторых, она добывает газ сама, и в год показатели равняются 20 млрд кубов. В-третьих, это импортный газ, т. е. они не перестают закупать газ, по сути — российский газ по реверсу», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Особенность этого года заключается в том, что пока нет определенности с транзитным соглашением «Газпрома» и нового оператора газотранспортной системы Украины, полагает эксперт.

«Если не будет этого соглашения, то Россия не сможет прокачивать газ в Европу через Украину. Это приведет к тому, что не будет реверса в том виде, в котором он сейчас существует. Если Россия не сможет поставлять газ в Европу, то там возникнет дефицит, и Украина чисто физически не сможет найти там газ в тех объемах, которые нужны. Один из источников получения газа для них этой зимой может потеряться. Такой форс-мажор может произойти. Тогда встанет вопрос, даже если у вас большое количество газа в подземных хранилищах, то сможете ли вы ежесуточно удовлетворять потребности всей страны без импорта газа из других государств», — рассказал специалист.

На Украине никогда не было такого сценария по отказу от импорта и переход на газ из подземных хранилищ, подчеркивает Юшков.

«Поэтому они молодцы, что закачали 20 млрд кубов, но не факт, что этого хватит. Поэтому эта история рисковая. Если не будет транзита, то на Украине может создасться чрезвычайное положение», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» заключил соглашение с крупным международным трейдером на поставку 450 миллионов кубометров газа. В «Нафтогазе» уточнили, что поставки в рамках соглашения будут осуществляться в первом квартале 2020 года.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа в ЕС через Украину истекает в конце 2019 года.

В ходе трехсторонней консультации России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе в прошлый четверг Москва предложила продлить контракт на имеющихся условиях на короткий срок. Однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, а значит, текущий контракт придется продлить.