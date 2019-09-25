Москва, 25 сентября. Личный гример актрисы Анастасии Заворотнюк Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней много лет, рассказала о первых признаках онкологии у артистки.

По ее словам, проблемы со здоровьем у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» появились около 10 лет назад. Визажист считает, что окружающие все это списывали на усталость и диеты.

Гример рассказала, когда заметила у Заворотнюк первые признаки рака. Как пишет издание KP.Ru, специалист уточнила, что от большого объема работы Заворотнюк чувствовала себя неважно. По ее словам, на съемках она падала в обморок.

«Мы думали, что это от недоедания», — подчеркнула Лосева.

Кроме того, гример читает, что проблемы со здоровьем не могли не отразиться на внешности актрисы. Она уточнила, что Заворотнюк страдала из-за очень чувствительной кожи, и у нее часто появлялись высыпания. Особо проблемным участком была шея.

«Такую шею я видела у Жанны Фриске. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», — добавила она.

21 сентября актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, предположительно, диагностировали рак мозга, перенесла вторую операцию. Об этом сообщил друг артистки, журналист Сергей Майоров в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ.

По словам журналиста, накануне он разговаривал по телефону с директором Заворотнюк Мариной Потаповой, которая сообщила об улучшениях в состоянии актрисы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Семья актрисы не дает никаких официальных комментариев по поводу ее болезни.

По данным СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Ранее звезда «Моей прекрасной няни» уже перенесла одну операцию. Как рассказал знакомый с ситуацией хирург-онколог, удаление опухоли даже в тяжелых случаях дает хорошие шансы на выздоровление.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, состояние здоровья которого широко обсуждалось в СМИ в начале лета, призвал журналистов оставить в покое семью актрисы Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак мозга.