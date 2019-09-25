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Власти Украины намерены конфисковывать купленную россиянами землю

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Власти Украины намерены конфисковывать купленную россиянами землю

Киев, 25 сентября. Украинские власти намерены конфисковывать землю, купленную россиянами или компаниями из РФ. Об этом заявил замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства этой страны Тарас Высоцкий.

Как подчеркнул ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук, кабмин рассчитывает на открытие рынка земли в стране уже с 1 октября 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский при этом заверил, что после его открытия покупать землю смогут только украинские граждане и компании.

«В законопроекте прописано, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров. Кроме того, будет постоянный мониторинг владельцев земли», — подчеркнул Высоцкий.

Он, однако, не уточнил, что будут предпринимать власти, если владельцами земли станут граждане других государств. Вместе с тем он указал, что, по данным опросов, только 7% владельцев земельных паев готовы их продать и то только знакомым компаниям.

Власти Украины намерены конфисковывать купленную россиянами землю

Напомним, что мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже на протяжении 14 лет. Согласно его условиям, собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать, передавать по наследству. Под действие данного запрета подпадают 96% земель на Украине.

Власти Украины уже несколько лет затягивают с принятием земельной реформы из-за разногласий в парламенте по данному вопросу. Узаконивание оборота земли является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами.

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Источник: Liga.net
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