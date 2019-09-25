Власти Украины намерены конфисковывать купленную россиянами землю

Киев, 25 сентября. Украинские власти намерены конфисковывать землю, купленную россиянами или компаниями из РФ. Об этом заявил замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства этой страны Тарас Высоцкий.

Как подчеркнул ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук, кабмин рассчитывает на открытие рынка земли в стране уже с 1 октября 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский при этом заверил, что после его открытия покупать землю смогут только украинские граждане и компании.

«В законопроекте прописано, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров. Кроме того, будет постоянный мониторинг владельцев земли», — подчеркнул Высоцкий.

Он, однако, не уточнил, что будут предпринимать власти, если владельцами земли станут граждане других государств. Вместе с тем он указал, что, по данным опросов, только 7% владельцев земельных паев готовы их продать и то только знакомым компаниям.

Напомним, что мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже на протяжении 14 лет. Согласно его условиям, собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать, передавать по наследству. Под действие данного запрета подпадают 96% земель на Украине.

Власти Украины уже несколько лет затягивают с принятием земельной реформы из-за разногласий в парламенте по данному вопросу. Узаконивание оборота земли является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами.