Володин призвал обеспечить реализацию инвестпроектов в регионах России

Москва, 25 сентября. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, почему в российский регионах необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Володин в ходе собрания фракции «Единая Россия» с участием министра финансов РФ Антона Силуанова рассказал о роли инвестиционных проектов для регионов.

«Когда мы говорим о развитии регионов, речь идет о возможностях реализовать инвестиционные проекты, — отметил он. — Без этого регионы развиваться не будут. Хотя их налоговая база прирастает, но рывка ждать не приходится. А именно эту задачу поставил президент в своем послании».

Председатель Госдумы обратил внимание на наличие большого количества таких проектов, которые можно реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

«Было бы правильно пакет инвестиционных инициатив, которые есть в регионах, каким-то образом подкрепить. Это должно быть не декларативно. Мы должны продумать, за счет каких источников регионы могли бы развивать экономику. Развивая экономику регионов, мы будем развивать экономику России», — добавил Володин.

Спикер нижней палаты парламента также привел в пример Тамбовскую область, где пакет таких инициатив составляет более 50 миллиардов рублей.