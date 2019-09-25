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Россия

Володин призвал обеспечить реализацию инвестпроектов в регионах России

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Володин призвал обеспечить реализацию инвестпроектов в регионах России

Москва, 25 сентября. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, почему в российский регионах необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Володин в ходе собрания фракции «Единая Россия» с участием министра финансов РФ Антона Силуанова рассказал о роли инвестиционных проектов для регионов.

«Когда мы говорим о развитии регионов, речь идет о возможностях реализовать инвестиционные проекты, — отметил он. — Без этого регионы развиваться не будут. Хотя их налоговая база прирастает, но рывка ждать не приходится. А именно эту задачу поставил президент в своем послании».

Володин призвал обеспечить реализацию инвестпроектов в регионах России

Председатель Госдумы обратил внимание на наличие большого количества таких проектов, которые можно реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

«Было бы правильно пакет инвестиционных инициатив, которые есть в регионах, каким-то образом подкрепить. Это должно быть не декларативно. Мы должны продумать, за счет каких источников регионы могли бы развивать экономику. Развивая экономику регионов, мы будем развивать экономику России», — добавил Володин.

Спикер нижней палаты парламента также привел в пример Тамбовскую область, где пакет таких инициатив составляет более 50 миллиардов рублей.

«Если только регион берет на себя обязательство подвести дорогу, газ, электричество, то эти программы будут реализованы. А это значит, рабочие места, бюджет, развитие экономики совершенно другими темпами», — обратил внимание Володин.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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