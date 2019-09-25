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В Госдуме объяснили, почему США добровольно не откажутся от размещения вооружений в Европе

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Страны НАТО не смогут ответить на послание Путина самостоятельно, считает депутат

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам правительств с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломата из страны — члена НАТО. Первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин считает, что США и страны НАТО вряд ли начнут сокращать вооружения в Европе по предложению президента РФ.

Письмо получили все члены Североатлантического альянса, Китай, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В послании говорится о приостановлении действия ДРСМД (Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ФАН).

«Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — написал Владимир Путин в своем послании.

Взаимодействуя с Североатлантическим альянсом, можно говорить только с США, говорит Шерин. Однако из уважения к остальным странам российский лидер обратился к каждому государству отдельно.

«Конечно, никакого встречного движения от этих стран не будет. Все затраты, которые несет государство на увеличение своей военной мощи, должны быть оправданы и должны окупаться», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Страны НАТО не смогут ответить на послание Путина самостоятельно, считает депутат

Кроме того, страны Североатлантического альянса являются «скрытыми колониями США», утверждает парламентарий.

«Под предлогом обороны эти страны вступают в эту империю и платят соответствующую дань. Поэтому США не будут добровольно отказываться от развертывания вооружений на территории своих колоний. Все эти страны не самостоятельны в своих действиях, поэтому они сами на эти письма ответить не смогут. Если США согласятся сократить развертывания вооружений, то и эти страны согласятся», — сообщил собеседник ФАН.

Стабильность в Европе может поддерживаться, если Россия на противоположную чашу весов ставит такие же мощные экономические показатели развития, как у США, полагает депутат.

«Невозможно иметь мощную армию без сильной экономики. И сильная экономика невозможна без сильной армии. Поэтому эти два фактора должны быть взаимосвязаны. У РФ очень мощная армия, и теперь дело за экономикой. Сильная армия, это значит, что с нашей страной мы заставим считаться. Любое государство должно быть готово к военному противостоянию», — добавил Шерин.

Ранее Путин в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что Россия произведет ракеты, которые попадали под запрет ДРСМД, но не будет их размещать первой.

Напомним, США объявили об одностороннем выходе из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в якобы его нарушении. Россия неоднократно опровергала все обвинения, подчеркивая, что неукоснительно выполняет условия документа.

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