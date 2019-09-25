В Госдуме объяснили, почему США добровольно не откажутся от размещения вооружений в Европе

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам правительств с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломата из страны — члена НАТО. Первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин считает, что США и страны НАТО вряд ли начнут сокращать вооружения в Европе по предложению президента РФ.

Письмо получили все члены Североатлантического альянса, Китай, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В послании говорится о приостановлении действия ДРСМД (Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ФАН).

«Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — написал Владимир Путин в своем послании.

Взаимодействуя с Североатлантическим альянсом, можно говорить только с США, говорит Шерин. Однако из уважения к остальным странам российский лидер обратился к каждому государству отдельно.

«Конечно, никакого встречного движения от этих стран не будет. Все затраты, которые несет государство на увеличение своей военной мощи, должны быть оправданы и должны окупаться», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, страны Североатлантического альянса являются «скрытыми колониями США», утверждает парламентарий.

«Под предлогом обороны эти страны вступают в эту империю и платят соответствующую дань. Поэтому США не будут добровольно отказываться от развертывания вооружений на территории своих колоний. Все эти страны не самостоятельны в своих действиях, поэтому они сами на эти письма ответить не смогут. Если США согласятся сократить развертывания вооружений, то и эти страны согласятся», — сообщил собеседник ФАН.

Стабильность в Европе может поддерживаться, если Россия на противоположную чашу весов ставит такие же мощные экономические показатели развития, как у США, полагает депутат.

«Невозможно иметь мощную армию без сильной экономики. И сильная экономика невозможна без сильной армии. Поэтому эти два фактора должны быть взаимосвязаны. У РФ очень мощная армия, и теперь дело за экономикой. Сильная армия, это значит, что с нашей страной мы заставим считаться. Любое государство должно быть готово к военному противостоянию», — добавил Шерин.

Ранее Путин в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что Россия произведет ракеты, которые попадали под запрет ДРСМД, но не будет их размещать первой.

Напомним, США объявили об одностороннем выходе из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в якобы его нарушении. Россия неоднократно опровергала все обвинения, подчеркивая, что неукоснительно выполняет условия документа.