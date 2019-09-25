Французские СМИ восхитились игрой Головина за «Монако»

Москва, 25 сентября. Полузащитник сборной России Александр Головин выступает за «Монако» уже больше года: за это время, несмотря на неудачи команды, он завоевал репутацию старательного и одаренного игрока. Для Франции, которая ежегодно поставляет огромное количество талантов в Испанию, Италию, Германию и Англию, такая характеристика — далеко не пустой звук.

Во вторник «Монако» в рамках 7-го тура чемпионата Франции принимал «Ниццу», которую обыграл со счетом 3:1. Героем встречи стал Головин — россиянин дважды забил, а в концовке встречи эффектно ассистировал партнеру. Дубля в исполнении россиянина во французском чемпионате не видели 25 лет — в 1994 году два мяча в ворота «Сошо» забил Александр Мостовой, выступавший за «Страсбур». На утро французская пресса превратила уроженца Калтана Головина в главного героя недели.

Сам герой встречи после матча был традиционно скромен. По его словам, игра была крайне важна, потому что «Ницца» — принципиальный соперник, еще и к тому же идет в лидерах. А у «Монако» в текущем сезоне побед пока не случалось. Именно поэтому победа, по мнению Головина, может стать переломным моментом для его команды.

Наставник «Монако» Леонарду Жардим был более ярок.

«Головин перешел к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. Я также похвалил Бадиашиля за игру в этом матче. Я думаю, что у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ, Фабрегас, Головин и Адриен. Ими нужно дорожить. Я очень рассчитываю на них», — заявил португальский специалист в интервью клубной пресс-службе.

Но все же и сам футболист, и его тренер вынуждены говорить о команде и стараться не выделять кого-то персонально — это в мире спорта считается не очень этичным. А вот местные СМИ в своих мыслях о Головине абсолютно не сдерживались.

Крупнейшее спортивное СМИ страны L'Equipe после игры в Twitter выставила фотографию полузащитника, подписав ее очень понятным для каждого россиянина образом — «Spasiba Golovin». Уже на утро Головин появился на обложке газеты с заголовком «Русская магия».

Мало того, за свою игру 23-летний полузащитник получил от авторитетного издания 9 баллов. Оценки выше за всю историю существования газеты с 1946 года получали лишь 9 футболистов: Лионель Месси удостаивался этой чести дважды. Сам материал, посвященный победе монегасков в дерби, получил заголовок «Танцы с Царем», где под монархом подразумевался именно Головин.

«Благодаря великолепной игре Головина «Монако» выиграл у «Ниццы», — пишет издание.

Одна из главных национальных газет Франции «Le Parisien» в заголовке к тексту о матче была предельно категорична: «Головин, наконец, сдвинул «Монако».

«Великолепный и сокрушительный удар с левого фланга, которым он открывает счет. «Монако» искал спасителя, чтобы вернуться на правильный путь. Начав с первых минут, Александр Головин открыл счет незадолго до получасовой отметки, после чего удвоил счет, а затем снабдил Бена Йеддера в эпизоде с третьим мячом», — сообщает своим читателям газета.

Издание отмечает, что наставник команды Леонарду Жардим может выдохнуть с облегчением, потому что результативная игра Головина буквально спасла его голову от возможного увольнения.

Еще один гигант, France Football свой рассказ о матче озаглавил не менее красноречиво: «Шоу Головина запускает «Монако». Специализированные СМИ обычно более сдержанны в оценках, но и на этот раз бывший игрок ЦСКА получил изрядную порцию похвалы.

«Александра Головина критиковали в начале сезона. Считалось, что при схеме 3–5–2, по которой начал играть «Монако», россиянин может потерять место в старте. Но в матче против «Ниццы» он оказался в основе. И показал, что на голову сильнее партнеров. Дело ли в физической форме или игре с мячом — не имеет значения. Он сделал результат в матче. Был самым техничным и свободным футболистом в центре поля «Монако». Врывался между линиями и доставил игрокам «Ниццы» много проблем. В таком состоянии Головин однозначно незаменим для «монегасков», — пишут французы, вручающие главный приз в истории футбола — «Золотой мяч».

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 млн евро и сделала полузащитника сборной России, успешно выступившего на домашнем чемпионате мира, самым дорогим отечественным футболистом в истории.