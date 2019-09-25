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Крупнейший в мире аэропорт открылся в Пекине

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Крупнейший в мире аэропорт открылся в Пекине

Пекин, 25 сентября. Одну из крупнейших в мире воздушных гаваней «Дасин» торжественно открыли в среду в китайской столице. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в мероприятии участвовал глава КНР Си Цзиньпин.

«Настоящим объявляю, что международный аэропорт «Дасин» официально открыт», — цитирует телевидение Си Цзиньпина.

Как сообщал «МИР24», введение в эксплуатацию международной воздушной гавани ожидалось 30 сентября. Впрочем, первые рейсы китайский «Дасин» примет уже 25 сентября.Транспортное сообщение между центром Пекина и аэропортом — отрезок линии пекинского метрополитена.

Отмечалось, что суммарная доля инвестиций в строительство аэропорта составила около 80 млрд юаней (11,7 млрд долларов), что делает этот проект самым дорогостоящим в истории гражданской авиации КНР.

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