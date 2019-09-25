Зеленский с трибуны ООН назвал два главных барьера, мешающих развитию Украины

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ГА ООН назвал две главные преграды, мешающие развитию страны.

По его мнению, сейчас на этом пути реализации первоочередных и важных задач стоят два барьера: «первый — это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление». С этой преградой, как заверил Зеленский, киевская власть обязательно справится.

Вторым барьером Зеленский считает «российскую агрессию» против Украины. Эта преграда, по словам политика, гораздо сложнее, и Киев не сможет ее одолеть без помощи мирового сообщества.

«Впрочем, я верю, что вместе с международными партнерами политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращения войны и господства мира», — цитирует Зеленского газета «Известия».

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году жители Крыма отказались признавать легитимность новых киевских властей, провели референдум и приняли единогласное решение о воссоединении с Российской Федерацией. После этого отношения Москвы и Киева резко ухудшились.

Кроме того, киевские власти обвиняют Россию в якобы присутствии на юго-востоке Украины, хотя Москва неоднократно отвергала эти обвинения и заявляла, что не является участницей вооруженного конфликта в Донбассе. В этом регионе в 2014 году о своей независимости заявили Луганская и Донецкая народные республики.