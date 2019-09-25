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Врачи назвали причины развития рака груди

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Врачи назвали причины развития рака груди

Вашингтон, 25 сентября. Эксперты Национального института исследования рака в Нью-Джерси рассказали, какие причины приводят к раку груди.

В России ежегодно диагностируют более 54 тысяч случаев развития онкологии молочной железы. Американские врачи предупредили пациенток всего мира, что болезнь проще предупредить, чем лечить.

Порядка 15% женщин имеют генетическую предрасположенность к раку груди. К аномалиям также может привести травмирование молочной железы, ведение пассивного образа жизни, курение.

Специалисьы подчеркивают, что риск рака груди увеличивается у женщин с ранней менструацией (до 12 лет) и с поздней менопаузой (после 55 лет).

Врачи посоветовали после 40 лет регулярно проходить маммографию. Можно осматривать грудь самостоятельно: поднимите одну грудь вверх, другой прощупайте молочную железу на наличие уплотнений.

Если вы заметили какие-то выделения из груди, то обязательно обратитесь к врачу. Эксперты напоминают, что стоит следить за весом, регулярно ходить в тренажерный зал и избегать стресса.

Именно стресс чаще всего становится причиной запуска процесса мутации клеток и приводит к раку, пишет Planet Today. Ранее врачи рассказали, что влияет на развитие старческой деменции.

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