Скворцова рассказала о реализации программы борьбы с раком

Москва, 25 сентября. Реализация программы по борьбе с раком в России позволит чаще выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях и излечивать их. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

При этом она отметила, что показатель общей смертности на протяжении нескольких лет снижаться не будет, поскольку заболеваемость все же продолжит расти.

«В целом идет снижение [смертности] за счет неинфекционных заболеваний, но из-за того, что мы активно сейчас развиваем противоонокологическую программу, в течение ряда лет мы можем иметь как бы стагнацию по показателю смертности [от онкозаболеваний]», — объяснила она.

Скворцова отметила, что важными в этом случае являются два показателя: показатель одногодичной летальности и пятилетней выживаемости.

Рост первого говорит о том, что заболевание обычно выявляют на поздней стадии, когда лечение уже неэффективно, поэтому пациент умирает в течение года. Рост второго показывает, что болезнь выявлена на ранней стадии и излечена, поэтому продолжительность жизни пациента с момента ее выявления составляет пять лет и более, что говорит об излечении.

Основной вклад в динамику этих показателей, отмечает Скворцова, вносит своевременная профилактика факторов риска, раннее выявление заболевания и современное лечение.

Министра здравоохранения России подчеркнула, что для важно, что смертность, как показатель, который находится между двумя векторами — годовой летальностью и пятилетней выживаемостью — пока будет «плавать» и оставаться на прежнем уровне.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение» , в рамка х которого, в частности, планируется за шесть лет снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения.

А также планируется создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности и создать референт-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что снизить риск развития рака и, как следствие, смертности от него поможет избавление от вредных привычек и выявление болезни на ранней стадии, напоминают «Известия».