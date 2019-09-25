Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в октябре

Москва, 25 сентября. Согласно предварительному прогнозу Гидрометеорологического центра России, в предстоящем месяце весь север европейской территории страны, включая Москву, будет находиться в зоне тепла. Об этом сообщил журналистам ведущий научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура выше нормы может быть в Архангельской области и Ненецком округе, а также на северо-западе — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

По словам синоптика, теплее стандартного октябрь может оказаться на севере Западной Сибири, на севере Красноярского края, также в Магаданской области, пишет «Российская газета».

При этом Вильфанд обратил внимание на то, что более низкие температуры ожидаются в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на юге Красноярского края.