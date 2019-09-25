Володин призвал передавать средства регионам РФ сразу после утверждения бюджета

Москва, 25 сентября. Регионы должны получать средства на реализацию нацпроектов в первом квартале года. Об этом в ходе собрания фракции «Едина Россия» с участием министра финансов РФ Антона Силуанова заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Правильно было бы, чтобы закон о бюджете (пакет проектов о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. — Прим. ФАН), который мы рассматриваем, в себе нес в том числе требование по его эффективному исполнению и реализации. Возможно, это можно будет сделать в ходе принятия бюджетоообразующих законов. Или мы выйдем через принятия постановления на решение этих вопросов», — заявил Володин.

Многие вопросы не решаются не из-за того, что нет денег, а из-за того, что эти деньги приходят в регионы во втором полугодии, отметил спикер нижней палаты парламента.

«По той проблеме было бы правильно сегодня сформировать позицию, ее закрепить и сделать все возможное, чтобы нормативные акты профильных министерств, а здесь как раз не вина Минфина, а беда, принимались до конца текущего года», — сказал он.

Было бы правильно найти решение, которое позволит регионам получать средства сразу после принятия бюджета, уточнил Володин.