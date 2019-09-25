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Россия

Матвиенко избрана спикером Совета Федерации

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Матвиенко избрана спикером Совета Федерации

Москва, 25 сентября. Валентина Матвиенко избрана председателем Совета Федерации.

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