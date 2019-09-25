Россия
Сирия
Украина
Новороссия
Оппозиционные лица
Классификатор СМИ
Лента новостей
Выбор региона
Поиск
18+
Регионы
{{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
10:26 25 Сентября 2019
Матвиенко избрана спикером Совета Федерации
56
0
Оставить комментарий
Москва, 25 сентября.
Валентина Матвиенко избрана председателем Совета Федерации.
infox - new
Автор:
Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров
Рейтинг СМИ России. Свежие новости!