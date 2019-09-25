Судно с семью российскими моряками село на мель в Швеции

Стокгольм, 25 сентября. Грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель у берегов Швеции. Как сообщили в береговой охране королевства, все семь членов экипажа — россияне.

По информации СМИ, ЧП могло произойти из-за того, что капитан уснул за штурвалом. Его подозревают в управлении судна в нетрезвом состоянии и неосторожности. По факту инцидента ведется расследование.

«Его (капитана. — Прим. ред.) могут задержать», — цитирует слова представителя береговой охраны Мартины Седерберг телеканал SVT.

По информации мониторингового сервиса Marine Traffic, Baltic Carrier следовало из Калининградской области в шведский Линчепинг. По данным СМИ, морские власти Швеции не зафиксировали повреждений судна. Состояние членов экипажа медики оценивают положительно.

Напомним, в июле 2019 года четырехпалубный пассажирский речной теплоход с иностранными туристами на борту сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области. На борту судна находились более 300 иностранцев и 100 членов экипажа, сообщали источники.