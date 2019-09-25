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Россия

Минсельхоз РФ призывают ускорить идентификацию домашних питомцев

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Минсельхоз РФ призывают ускорить идентификацию домашних питомцев

Москва, 25 сентября. Депутаты Госдумы РФ попросят Минсельхоз ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев. Об этом сообщили представители фракции «Единая Россия».

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников считает, что законы, касающиеся идентификации домашних животных, должны были быть приняты еще несколько лет назад.

«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию, — приводит его слова «Известия». — Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками».

Минсельхоз РФ призывают ускорить идентификацию домашних питомцев

Депутаты констатировали, что вопрос совершенствования ветеринарного законодательства обсуждается в Госдуме, для работы по нему уже создана специальная комиссия.

Член фракции «Единой России» Ольга Тимофеева при этом отметила, что на данный момент еще нет понимания того, каким именно должен быть этот реестр. Она пояснила, что следует определить, как вести учет животных, которые находятся в приютах. Кроме того, отдельное внимание будет посвящено диким и опасным питомцам, проживающим в квартирах.

В Минсельхозе в свою очередь констатировали, что законопроект уже разработан. В октябре ведомство планирует передать его на рассмотрение в правительство.

Накануне Госдума России приняла закон об ужесточении наказания за незаконную добычу и оборот особо ценных краснокнижных животных и рыб.

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Источник: Известия
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