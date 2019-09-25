В Совфеде заявили, что отказ США выдать визы делегатам РФ подрывает принципы ООН

Москва, 25 сентября. Отказ США выдать визы российским делегатам для участия в Генассамблее ООН подрывает принципы организации. Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По мнению сенатора, действия Вашингтона являются не просто актом неуважения к работе ООН — они прямо нарушают правила функционирования органов международной организации.

«Недопущение российской делегации к участию в работе сессии Генассамблеи подрывает принципы работы ООН как всемирной встречи высокого уровня», — сказал Андрей Клишас в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что принципы работы организации прописаны как в Уставе ООН, так и в правилах процедуры ее Генеральной Ассамблеи.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что Штаты в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформили вовремя визы ряду членов российской официальной делегации, которые планировали принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позором отказ США выдать визы российским политикам. Дипломат напомнила, что Москва выдала делегации США во главе с Майком Помпео для визита в Сочи около 200 виз. МИД России выразил протест заместителю посла США в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз делегатам РФ.