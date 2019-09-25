Взрыв прогремел на пути следования автобуса с полицией в Турции, есть раненые

Анкара, 25 сентября. Взрыв кустарного взрывного устройства прогремел на пути следования автобуса с полицейским спецназом в турецкой провинции Адана, в результате несколько человек получили ранения. Об этом сообщил в эфире телеканала NTV глава провинции Махмут Демирташ.

По его словам, несколько сотрудников полиции пострадали при взрыве автобуса с использованием СВУ. В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, их состояние не вызывает опасений.

Как уточняет телеканал, ранения получили пять полицейских.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее аналогичные нападения на полицейских и военных на юго-востоке Турции совершали члены запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).