Нью-Йорк, 25 сентября. Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение Палаты представителей Конгресса о начале процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Клинтон выступила за запуск процедуры импичмента Трампа. ​​​​​​​По ее словам, она считает происходящее в стране чрезвычайной ситуацией. В интервью журналу People Клинтон уточнила, что выступает за начало процедуры импичмента. По ее словам, на это решение ее натолкнули «последние события вокруг Украины».

«Попытка привлечь президента Украины к заговору с целью навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену или потерять военного партнера, который нужен ему, чтобы защищаться от друга Трампа — президента России Владимира Путина — если это не причина для импичмента, то я не знаю, что может ей послужить», — подчеркнула Клинтон.

В среду стало известно, что Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Трампу. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.

Напомним, The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждалось, что во время телефонных переговоров Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в июле этого года американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Последний настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Трамп, комментируя материал, заявил в Twitter, что «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой. Глава Белого дома считает, что историю о его беседе с Зеленским «сфабриковали» члены Демократической партии и «фейковые СМИ».

Сам Байден — кандидат на пост главы страны на выборах 2020 года — призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.