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Косачев прокомментировал решение Конгресса США об импичменте Трампу

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Косачев прокомментировал решение Конгресса США об импичменте Трампу

Москва, 25 сентября. Исход ситуации с возможным объявлением импичмента американскому лидеру Дональду Трампу определяется интересами сторон в контексте предстоящих выборов главы государства. Об этом заявил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что импичмент — это внутреннее дело Америки, однако в настоящее время непонятны поводы и основания. Косачев обратил внимание на то, что есть предпосылки полагать, что исход ситуации будет определяться не сутью вопроса, а «интересами противостоящих сторон в контексте избирательной кампании в 2020 году», передает РИА Новости.

Напомним, ранее спикер палаты представителей США и представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной такого решение, как сообщал «ФедералПресс», стала предполагаемая попытка главы Белого дома использовать власти Украины для компрометации своего ключевого оппонента по выборам Джо Байдена, а также попытки утаить эти действия.

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, основная цель импичмента — как раз перед выборами нанести Трампу репутационный ущерб и увеличить политический рейтинг Байдена, сообщал НСН.

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Источник: РИА Новости
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