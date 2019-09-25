Политолог объяснил, почему республиканцы не дадут провести импичмент Трампа

Главной целью импичмента президента США Дональда Трампа, который инициировала Палата представителей Конгресса США, является понижение политического рейтинга действующего главы государства, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист и политолог Константин Блохин.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Она подчеркнула, что действия Дональда Трампа демонстрируют его несоответствие должности президента, что он предал национальную безопасность и нарушил целостность выборов.

По словам Пелоси, представители выдвигают в качестве основания для импичмента разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава американской администрации, согласно некоторым данным, требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в чем демократы усматривают нарушение целостности выборов.

Согласно Конституции США, процедура импичмента включает в себя расследование действий президента Палатой представителей, результаты которого должны быть затем рассмотрены Сенатом, т. е. верхней палатой Конгресса США.

Однако Константин Блохин напоминает, что начать процедуру импичмента — это не то же самое, что ее закончить.

«Для того, чтобы ее оформить, нужно 2/3 голосов в Сенате, а он за республиканцами. Республиканцы представляют партию Трампа. Поэтому, если они подпишутся под этим импичментом, то для них это будет политическим самоубийством. Они на это не пойдут», — заявил Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Также сама процедура импичмента занимает очень много времени, около 1,5 лет, подчеркивает политолог. Трамп спокойно закончит свой срок до конца президентства, отмечает он.

«Но тогда возникает вопрос, почему именно сейчас? Это связано с тем, что технически они все равно не смогут его оформить, т. к. Сенат за республиканцами. Поэтому главная задача — понизить политический рейтинг Трампа и увеличить рейтинг Джо Байдена перед выборами. Противники Трампа хотят показать гражданам США, что нельзя голосовать за него, если он ходит под импичментом. Так, этот импичмент будет негативно влиять на Трампа», — сообщил собеседник ФАН.

К тому же процедура подорвет уверенность американских граждан в эффективности американских институтов как таковых, утверждает эксперт.

«США и так находятся в кризисе. Сокращается их военно-экономическое влияние в мире. Постоянно идут скандалы, расследования. Возникает ощущение глубокого системного кризиса в Америке. Это, конечно, подорвет имидж США в мире», — рассказал Блохин

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров с Зеленским в июле 2019 года Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани — адвокату американского президента, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Трамп отрицает утверждения прессы. Глава Белого дома считает, что эта история была сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост президента США, и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.