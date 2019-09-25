Джонсон предупредил об угрозе «цифрового авторитаризма»

Нью-Йорк, 25 сентября. Развитие современных технологий может привести к круглосуточному контролю населения и «цифровому авторитаризму». С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам британского премьера, «нарождающаяся сила» технологий оказывает влияние на всех без исключения.

«В прошлом уже происходили технологические революции, принесшие нам книгопечатание и паровой двигатель, однако совсем не обязательно, что человечество будет иметь контроль над новинками в цифровой век», — отметил Джонсон.

По словам премьер-министра Великобритании, люди не могут быть уверены, что машины не начнут вводить человека в заблуждение или подталкивать к каким-либо действиям.

«Мы уже сейчас используем разнообразные мессенджеры, и эта же технология может быть использована для цензуры любой беседы в режиме реального времени таким образом, чтобы нежелательные выражения автоматически удалялись», — заявил Борис Джонсон.

Этот процесс британский премьер назвал «цифровым авторитаризмом», добавив, что в некоторых государствах подобная ситуация наблюдается уже сегодня. Джонсон напомнил о романах писателя Джорджа Оруэлла и сказал, что сейчас людям нужно выбирать, будет ли человество жить в условиях цензуры, репрессий и контроля или же в мире свободных дебатов и обучения, где «технологии помогают бороться с болезнями, а не с нашими свободами».

По словам премьер-министра Великобритании, все должны стремиться к тому, чтобы технологии создавались «во имя свободы, открытости и плюрализма», передает «Газета.ру». Кроме того, Джонсон призвал составить глобальный перечень принципов, которыми следует руководствоваться всем при разработке новых технологий.